В Волгограде пассажир угрожал водителю автобуса пистолетом, требуя остановку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЧП произошло днем 14 мая в одном из автобусов, который ехал по Центральному району Волгограда. На улице Голубинской один из пассажиров потребовал высадить его вне остановки. А когда водитель отказался это сделать, мужчина начал проявлять агрессию и угрожать ему пистолетом. Испуганные пассажиры, опасаясь что дойдет до стрельбы, вызвали полицию. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, к автобусу тут же направили автопатруль ППС, который задержал 41-летнего хулигана и доставил его в отдел полиции.

- Нарушителя доставили в отдел полиции, у него изъят зарегистрированный в установленном порядке травматический пистолет МР 80-13Т CAL 45 Rubber, снаряженный 5 патронами, - сообщили в ведомстве.

Как оказалось, дебошир был трезвым. Но, видимо, сильно торопился. Поэтому и потребовал у водителя остановить ему там, откуда было ближе дойти до дома.

Сейчас полицейские проводят доследственную проверку и разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Если на хулигана возбудят уголовное дело, ему грозит срок до семи лет в тюрьме.