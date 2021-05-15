Двоих 19-летних волгоградцев задержали за серию грабежей

Молодые люди срывали с женщин золотые цепочки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Серия грабежей произошла в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда в последнюю неделю. Двое мужчин нападали на женщин и похищали у них ювелирные украшения. Подозреваемых в грабежах 14 мая задержали полицейские. Срывали с женщин золотые цепочки два 19-летних парня – оба ранее судимы, нигде не работают. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, известно минимум о четырех случаях грабежа.

- Установлено, что в период с 7 мая подозреваемые совершили четыре нападения на жительниц Дзержинского и Тракторозаводского районов с целью хищения ювелирных украшений, - сообщили в главке.

Действовали грабители по давно известной схеме. Поджидали женщин, которые вряд ли окажут достойное сопротивление. в малолюдных местах. Быстро срывали с них золотые цепочки и убегали.

Сейчас подозреваемые задержаны, следователи будут настаивать об их заключении под страна их аресте. По статье «грабеж» волгоградцам грозит срок до семи лет.