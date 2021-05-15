В ДТП на юге Волгограда пострадала трехмесячная девочка

Ребенка с травмой головы отвезли в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДТП, в котором пострадала трехмесячная малышка, случилось в пятницу в Красноармейском районе Волгограда на дороге между селами Большие Чапурники и Червленое. Две иномарки не поделили дорогу, в результате чего одна из них вылетела на обочину и опрокинулась в кювет. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, один из водителей создал другому помеху при обгоне.

- По предварительным данным, 60-летний водитель за рулем Renault Scenic во время движения создал помеху Suzuki SX4, которая двигалась в попутном направлении и совершала маневр обгона автомашины «Рено», - рассказали в ведомстве.

В итоге водитель автомашины Suzuki не справился с управлением. Иномарка, одним из пассажиров которой была 3-месячная малышка, опрокинулась. Девочку с места ДТП отвезли в больницу. Ребенок получил травму головы.

Еще один 9-летний ребенок в тот же день пострадал под колесами иномарки в рабочем поселке Новониколаевский. 49-летняя женщина-водитель наехала на юного велосипедиста, когда тот выехал на проезжую часть с правой обочины. Школьник получил ушибы и ссадины, он тоже в больнице.