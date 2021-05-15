На полях под Волгоградом снова нашли незаконных мигрантов

Гастарбайтеров и в ковидные времена работают на полях. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Каждый год на волгоградских полях и в теплицах находят сотни гастарбайтеров без документов, но меньше их от этого не становится. Накануне полицейские из управления по вопросам миграции провели рейд в теплицах неподалеку от хутора Авилов Иловлинского района. Обнаружили не только незаконных мигрантов, но и незаконный забор воды для полива. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, из 35 работавших в теплицах иностранцев четверо гастарбайтеров не имели разрешительных документов. На них составили административные протоколы. Те, кто оформил им фиктивную регистрацию, станут фигурантами уголовного дела.

- В отношении граждан, поставивших на миграционный учет прибывших рабочих – принимающей стороны, начата доследственная проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.

А арендатор земли, на которой расположены теплицы, будет отвечать за несанкционированный забор воды для полива овощей.