В Волжском соседи спасли умирающую от голода одинокую бабушку

Старушка после смерти мужа осталась одна и без помощи. Сейчас она в больнице. Фото: Алексей ФОКИН

В Волжском от истощения едва не умерла 82-летняя женщина. Нет, она не бездомная, а вполне приличная бабушка. Просто в силу возраста уже не могла за собой ухаживать, а родные позабыли ее, позабросили. И, если б не сердобольные соседи, которые забили тревогу, неизвестно, чем бы закончилась эта печальная история. Подробности этой истории «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе.

82-летняя Нина Михайловна (так зовут бабушку) проживала в квартире многоэтажного дома вместе с мужем-инвалидом. Но в начале 2021-го мужчина скончался и волжанка осталась одна. Имея ряд серьезных заболеваний, в том числе патологию органов слуха и речи, женщина практически лишилась возможности к самообслуживанию. Соседи нашли ее в беспомощном и истощенном состоянии. Какое-то время они помогали старушке, пытаясь одновременно найти ее родственников. Но состояние пенсионерки ухудшалось. Жильцы вызвали «скорую» в надежде, что пожилую женщину заберут на лечение, но приехавшие на вызов врачи не нашли оснований для госпитализации. Тогда сердобольные соседи и пошли к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области. Оттуда просьбу о помощи передали в региональный комитет соцзащиты. Изнеможденную пенсионерку наконец-то поместили в волжскую больницу имени Фишера. Сейчас она получает там необходимое лечение

- По окончании лечения и последующего комиссионного заключения пожилую женщину направят в профильное социальное учреждение, - добавляет волгоградский Уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков.