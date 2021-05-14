Волгоградцев предупреждают: штрафы за отсутствие датчиков газа – фейк

В Волгограде появился новый вид мошенников: эти аферисты ходят по домам, представляются сотрудниками аварийных служб и пугают людей штрафами за отсутствие газоанализаторов (датчиков газа). В инспекции Госжилнадзора по Волгоградской области предупреждают: не верьте этим аферистам, нет такого требования, которое бы заставляло волгоградцев устанавливать данные датчики!

- Существуют установленные правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании ВД(К)ГО, есть договор на техническое обслуживание (ТО) ВКГО со специализированной организацией. Так вот в Перечень работ по ТО ВКГО, выполняемых в рамках данного договора, работы по установке и техническому обслуживанию газоаналитаров не включены, - акцентируют внимание волгоградцев в Госжилинспекции региона. - Более того, сотрудники спецорганизации в рамках договора всегда предупреждают о дате и времени проведения работ. И еще: при посещении владельцев домов и квартир для проведения работ по ТО ВКГО сотрудники специализированной организации должны предъявить служебное удостоверение.