В Волгоградской области более 16 тысяч жителей имеют диагноз СПИД

16 мая во всем мире будут вспоминать людей, умерших от СПИДа. А унес он уже почти 33 миллиона человеческих жизней. В России, по данным на 31 декабря 2020 года, были зарегистрированы 1 миллион 492 тысяч 998 человек с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция». Из них: 1 миллион 104 тысяч 768россиян, живущих с ВИЧ, и 388 тысяч 230 умерших. В Волгоградской области зарегистрировано 16124 местных жителей с таким диагнозом. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Но есть и хорошая новость: в последние годы темп распространения СПИДа в нашем регионе заметно снизился. Так, в 2020 году заболеваемость ВИЧ инфекцией снизилась в 1,24 раза по сравнению с прошлым годом и составила 35,57 на 100 тысяч населения Волгоградской области (для сравнения, в 2019 году- 44,15 на 100 тысяч).

В Роспотребнадзоре говорят, что сейчас в основном ВИЧ-инфекция распространяется среди наркоманов.

- В общей структуре основное инфицирование происходит при парентеральном употреблении наркотических средств – 52,5%, - уточняют в управлении.

При этом акцентируют, что сейчас все зафиксированные больные СПИДом волгоградцы получают антиретровирусную терапию.