«Ротор» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения в игре с «Сочи»

Фото СК "Ротор".

В последнее время волгоградскому «Ротору» отчаянно не везет. Мало того, что 7 мая они потерпели обидное поражение от ФК «Сочи», пропустив гол на последней минуте матча, так еще и штраф получили немаленький за допущенные нарушения. В частности, Российский футбольный союз наказал волгоградцев за безмасочных болельщиков и за задержку матча.

Как следует из решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, ФК «Ротор» заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за массовые нарушения санитарного регламента Чемпионата.

Кроме того, сине-голубые заплатят еще 50 тысяч рублей за задержку начала матча.

Надо сказать, что «Сочи» тоже наказали: их тоже оштрафовали, правда, всего на 30 тысяч рублей. 5 тысяч клуб заплатит за безмасочных фанатов, еще 25 тысяч - за неподобающее поведение команды (напомним, в матче с «Ротором» предупреждение 6 игроков сочинской команды).

Кстати, помимо этого члены КДК отменили ошибочно назначенное в этом матче предупреждение игроку «Сочи» Мевле.