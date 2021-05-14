В Волгограде мастеру депо оторвало руку на испытаниях тепловоза

Фото Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В Волгограде работнику локомотивного депо на производстве оторвало пальцы и раздробило кисть руки. Произошло это еще в апреле 2021 года. Но только сейчас, после проведенной проверки, следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело по статье «нарушения требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как установили следователи, в тот злосчастный день мастер участка производства Сервисного локомотивного депо Волгоград проводил реостатные испытания секции тепловоза. В ходе работ он снял смотровой люк с петель шахты холодильника, оступился и стал падать. В момент падения рука мужчины и попала в лопасти работающего вентилятора инерционного типа.

- В результате происшествия мастер получил телесные повреждения в виде травматической ампутации пальцев и множественные рваные раны кисти. Травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, - уточняют в Московском МСУ на транспорте СК РФ.

Сейчас следователи Волгоградского следственного отдела на транспорте продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.