Волгоградским пенсионерам сделают прививки от пневмококковой инфекции

Прививку будут делать тем людям, которые ни разу в жизни ее не получали. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградскую область поступила еще одна партия вакцины от пневмококковой инфекции. Ее распределят между пожилыми людьми, которые до сих пор не сделали данную прививку. Напомним, делают ее один раз в жизни. Но есть волгоградцы (в том числе и старики), которые до сих пор не вакцинированы от данной инфекции.

- Прививка от пневмококка позволяет избежать осложнений у людей с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими эндокринными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями дыхательной системы.

В ближайшее время ее получат более 200 ранее невакцинированных волгоградцев старшего возраста, которые проживают в 11 социальных учреждениях региона, - уточняют в облздраве.

И добавляют, что кампания по вакцинации от пневмококковой инфекции стартовала в 2019 году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». За два года вакцинировано более 2400 жителей области, проживающих в соцучреждениях.

Напомним, что в Волгоградской области продолжается также вакцинация от новой коронавирусной инфекции.