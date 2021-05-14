Жара, ураган и грозы: какая погода будет в Волгограде и области 15 мая

В субботу воздух прогреется выше 30 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области установилась летняя жара. Столбики термометров поднялись выше отметки в 30 градусов. Зной будет и в субботу. Правда, его будут сопровождать не совсем приятные погодные явления. 15 мая в Волгограде и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, во второй половине дня в северо-западных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. В ближайшие сутки подует юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду, а при грозах поднимется ураган со скоростью 20 метро в секунду.

По области температура воздуха ночью составит +12...+17º, завтра днем +28...+33º. В Волгограде должна быть сухая погода. В ночь с пятницы на субботу в областном центре столбики термометров будут показывать +15...+17º. А днем в субботу +30...+32º. В такую погоду можно принимать солнечные ванные. Главное - не обгореть.