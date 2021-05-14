Мошенник под видом «старого друга» разводил волгоградцев на айфоны

55-летний житель Волгограда попал на скамью подсудимых по статье «Мошенничество»: аферист обманул в общей сложности 12 человек на 750 тысяч рублей. Как ни странно, но все потерпевшие вначале очень доверяли мужчине, ведь он представлялся им старым другом, с которым они давненько не общались. А после обрабатывал жертв: просил их брать в кредит айфоны и дорогую бытовую технику, аргументируя это тем, что у него плохая история. Платежи клялся вносить ежемесячно. В итоге люди оставались без покупки, но с долгами.

- Уголовное дело направлено прокуратурой города для рассмотрения по существу в Красноармейский районный суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.