Жители Ангарского поселка до лета останутся без трамваев

Трамваи №2, №6 и №12 изменили маршруты. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С 19 апреля из-за реконструкции улицы Ангарской в Дзержинском районе Волгограда трамваи №2, №6 и №12 изменили маршруты и теперь ходят только до остановки «Завод Ахтуба». От кольца туда волгоградцев с 6.00 до 21.00 подвозит автобус №2К. Обходиться без трамвая жителям поселка Ангарского придется до лета. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, реконструкция дороги затянулась из-за дождей.

- Технология проведения сварочных и земляных работ предусматривает их выполнение в сухую погоду. На период проливных дождей они приостанавливались, что повлияло на смещение производственного графика, - пояснили в администрации Волгограда.

Дожди прошли, работы возобновили, но когда они завершатся, пока не ясно. Точные сроки власти обещают сообщить позже.

Напомним, на улице Ангарской идет комплексная реконструкция. Там расширяют проезжую часть от улицы Римского-Корсакова до АЗС. Рабочие уже смонтировали ливневую канализацию, заменили часть рельсошпальной решетки и контактную сеть на трамвайном кольце.