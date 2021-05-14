Волгоградцев приглашают на музыкальные вечера у фонтана «Искусство»

У фонтана каждые выходные будут выступать артисты. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде начался сезон летних развлечений в любимых местах отдыха горожан. В субботу, 15 мая, на Центральной набережной города-героя состоится первый музыкальный вечер из цикла «Встретимся у фонтана». В 18.00 на верхней террасе у фонтана «Искусство» волгоградцев ждет часовая концертная программа «Музыка без границ» с участием духового оркестра. Полюбившиеся многим горожанам танцевальные вечера будут устраивать до наступления осенних холодов каждые выходные с 18.00 до 19.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в программе первого музыкального вечера Волгоградконцерта классика, фолк, джаз и популярные эстрадные композиции. 16 мая программу продолжит концерт участников проекта «Синий троллейбус», горожане услышат песни для детей и известные композиции из кинофильмов.

Все лето будут радовать волгоградцев и другие участники проекта «Встретимся у фонтана» - солисты Юлия Большакова, Наталья Долгалева и Александра Соловьева, оркестр народных инструментов «Царицынъ», «Комбо-джаз-бенд» и ансамбль «Конкордия». Пока действуют ковидные ограничения, придется соблюдать дистанцию и соблюдать прочие меры безопасности.