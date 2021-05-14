На защиту Волго-Ахтубинской поймы встал депутат Госдумы Николай Валуев

Николай Валуев вступил в борьбу за вековые дубы в пойме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борьба за Волго-Ахтубинскую пойму, через которую волгоградские власти планируют построить новую трассу, превратилась в бой тяжеловесов. На защиту вековых пойменных дубов встал Чемпион мира по версии WBA, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев. В своем инстаграме он рассказал о том, что Роспироднадзор не поддержал решение администрации Волгоградской области о вырубке дубов ради строительства дороги.

«Новые дороги, конечно, нужны. Но только не за счет особо охраняемых природных территорий», - заявил Николай Валуев, который является первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Он считает, что прежде, чем рубить деревья, надо более детально проанализировать последствия от строительства дороги, оценить экологический ущерб, который должен быть в приоритете над финансовой составляющей.

«Рад, что Росприроднадзор разделяет позицию Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России и призывает к поиску альтернативы. Если погибнет вся пойма, то не важно, можно проехать по ней или уже нет», - написал в своем инстаграме Валуев.

Напомним, что, согласно проекту, третья очередь мостового перехода через Волгу проходит как раз по территории Волго-Ахтубинской поймы. На пути новой трассы оказались не только луга, но и дубовые рощи. По предварительным подсчетам ради дроги придется вырубить порядка 15 тысяч деревьев, из которых около 3 тысяч - многолетние дубы. Впрочем, проект подразумевает компенсационные высадки деревьев взамен уничтоженным, причем в разы больше (планируется высадить более 235 тысяч саженцев).

«Уникальная роща не может быть воссоздана в климате Волгоградской области, и не может быть компенсирована никакими высадками растительности, - заметил на это депутат Госдумы. - Росприроднадзор пояснил, что снятие статуса биосферного резервата ЮНЕСКО – это крайняя мера, которая возможна в исключительных, тщательно изученных случаях».

Отметим, что эксперты Русского географического общества после обследования поймы тоже пришли к выводу, что надо искать другие варианты строительства трассы, чтобы избежать вырубки вековых дубов.