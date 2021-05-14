В Волгограде открыла сезон Детская железная дорога: расписание

На этой железной дороге даже машинисты - дети. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Приволжской детской железной дороге началась практика, а это значит, что жители и гости Волгограда с мая по октябрь 2021 года смогут прокатиться на поезде по пойме реки Царицы. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, под руководством опытных наставников более 600 ребят будут работать машинистами тепловоза, проводниками, стрелочниками, осматривать вагоны и пути. Поэтому эта железная дорога и называется детской.

Напомним, протяженность пути Детской железной дороги в Волгограде – 1,2 километра. В пойме реки Царицы расположены три станции: «Пионерская», «Гаситель» и «Площадь Чекистов». Прокатиться на поезде вдоль парка можно каждый день кроме понедельника с мая по октябрь. Состав отправляется от станции «Площадь Чекистов» в 10, 11, 12, 15, 16 и 17 часов. Билет стоит 100 рублей для ребят от 5 до 12 лет, взрослый – 150. Малыши могут прокатиться на поезде с родителями бесплатно.

Справки с 9 до 16 часов можно получить по телефону 8(8442) 90-42-34.