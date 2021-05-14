Стали известны районы Волгоградской области с высоким уровнем безработицы

Согласно отчету комитета по труду и занятости Волгоградской области, уровень безработицы в регионе на 1 мая 2021 года составляет 0,88%. В Волгограде этот показатель ниже – 0,67%, а в Волжском – 1,1%. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на профильное ведомство.

Из всех районов области самый высокий уровень безработицы в Котовском – 2,11%, 1,8% в Новониколаевском районе, 1,76% в Палласовском и Чернышковском, 1,62% в Старополтавском. А самый низкий, всего 0,35%, в Быковском.

Напомним, ранее Волгоградстат публиковал данные о безработных волгоградцах за сентябрь 2020 года: тогда официально нетрудоустроенных людей было больше – 3,6% от численности рабочей силы. А в самом начале пандемии – порядка 9% (свыше сотни тысяч человек).