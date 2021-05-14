Проблемы с двигателем, треснувшее стекло: инциденты произошли с самолетами, летевшими из Волгограда в Москву

Инциденты произошли с самолетами, направлявшимися в аэропорт "Внуково" Фото: Мария ЛЕНЦ

За сутки с двумя самолетами, которые летели из Волгограда в Москву, произошли инциденты. Накануне, 13 мая, на послеполетном осмотре были обнаружены забоины на лопатках вентиляторной ступени левого двигателя воздушного судна, который вылетел из аэропорта «Гумрак» во «Внуково» в 10.10. Об этом сообщает телеграм-канал «Aviaincident». Был составлен акт обследования аэродромных покрытий, а после восстановительных работ «Боинг 737-800» авиакомпании «Победа» допустили к дальнейшей эксплуатации.

А уже сегодня, 14 июня, во время полета «Боинг 737-800» из Волгограда во «Внуково» командир доложил о растрескивании лобового стекла. Экипаж принял решение продолжить рейс до аэропорта назначения. Сигналы бедствия не подавались, сообщает «Aviaincident». Это был также самолет «Победы», вылетевший из Волгограда в 10.23. Информация проверяется. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Международного аэропорта Волгоград», о данных инцидентах воздушная гавань информацией не располагает.

Напомним, накануне в волгоградском аэропорту экстренную посадку совершил самолет, который следовал из Ростова-на-Дону в Екатеринбург. На борту стало плохо одному из пассажиров.