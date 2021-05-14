Волгоградское УФАС рассматривает дело об аренде ларьков у Метроэлектротранса

МУП терял деньги на аренде площадей в подземке. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградском УФАС России началось рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства МУП «Метроэлектротранс». Ранее по материалам прокуратуры возбудили дело по аренде помещений на станции «Профсоюзная». Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном антимонопольном ведомстве, заключенный с ИП договор аренды не соответствовал проекту документа. Срок передачи по факту превышен в три раза и составил 90 дней с момента подписания договора, лишь с этого момента предприниматель начала платить арендную плату.

- Предприниматель Эктова Э.С., фактически пользуясь муниципальным имуществом, возводя на нем торговые павильоны, более 3 месяцев не платила ни копейки в бюджет. Более того, вызывает массу вопросов и факт потребления электроэнергии, необходимой для возведения павильонов. Представители МУПа так и не смогли ответить за чей счет был сей «банкет», - отметила врио руководителя управления Ольга Ячменева.

О бедственном положении Метроэлектротранса в Волгограде говорят давно. Однако муниципальное предприятие только на аренде каждый месяц теряло более 65 тысяч рублей.

По итогам первого заседания комиссия УФАС запросила у предприятия некоторые документы и пояснения. Следующее заседание по делу о нарушении антимонопольного законодательства пройдет через две недели - 27 мая.