Волгоградские полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП у морга

Полиция ищет свидетелей аварии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградцев, ставших свидетелями смертельной аварии в Дзержинском районе города-героя, просят сообщить информацию в полицию. ДТП произошло 1 октября 2020 года у дома №74 по улице Землячки напротив въезда в городской морг и «Память». Напомним, около шести вечера 22-летний водитель «десятки» выезжал со второстепенной дороги на главную и нарушил ПДД – не пропустил «Тойоту». Машины столкнулись, иномарку отбросило на припаркованную «Ауди», затем она сбила 67-летнюю женщину. Пенсионерка погибла.

- Просьба очевидцев данного ДТП либо лиц, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего, обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: Волгоград, улица Голубинская, 5, кабинет 35 к следователю по особо важным делам Ануфриевой Надежде Андреевне (телефон 30-47-89), - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.