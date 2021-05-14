Под Волгоградом главу района уличили в превышении полномочий

Главу Нехавеского района Волгоградской области Сергея Кузнецова подозревают в превышении должностных полномочий. Следственные органы возбудили уголовное дело. Известно, что с 2017 года администрация заключала договор аренды с бизнесменом. Тот построил на землях объекты дорожного сервиса. А в прошлом году чиновник пошел на преступление и продал построенное на землях помещение за копейки – 16 тысяч рублей. Конечно, для этого ему пришлось нарушить закон.

- Глава района решил продать один из указанных объектов недвижимости арендатору, при этом в нарушение норм действующего законодательства изменил вид разрешенного использования земель, что повлекло снижение кадастровой и выкупной стоимости участка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Реальна же стоимость сделки – почти 150 тысяч. Ущерб бюджету составил 130 тысяч рублей. Проводится расследование.