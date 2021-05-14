В Городище пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика на квадроцикле

11-летний житель Городищенского района Волгоградской области попал в больницу после аварии: ребенка, катавшегося на квадроцикле, сбила иномарка. Случилось это 13 мая в 18:52 на улице Фрунзе у дома №1Г в Городище. Во всем виноват 36-летний водитель «Хэнде Акцент», севший за руль в нетрезвом виде.

- Мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения иномаркой, двигаясь со стороны автодороги М6 «Каспий», совершил столкновение с квадроциклом под управлением 11-летнего подростка, который совершал разворот, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Автомобилист не стал оказывать пострадавшему помощь – уехал в неизвестном направлении. Вскоре его задержали полицейские. Проводится проверка.