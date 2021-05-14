Делегации законодательных собраний почтили память героев Великой Отечественной войны

Делегации 10 законодательных собраний Юга России и Республики Абхазия также возложили цветы. Фото: ВОД

В Волгограде приступила к работе XXXIV Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Делегаты межрегионального форума почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив венки и цветы к Вечному огню в пантеоне Славы мемориального комплекса на Мамаевом Кургане.

«Здесь обрели покой более 35 тысяч павших защитников Сталинграда – представителей разных областей и республик многонационального Советского Союза. Память о них мы обязаны сохранить в наших сердцах и передать следующим поколениям, – подчеркнул председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин. – Общее героическое прошлое, гордость за наших отцов и дедов, вместе победивших в Великой Отечественной войне, всегда объединяли братские народы нашей страны и вдохновляли на новые достойные дела».

Делегации 10 законодательных собраний Юга России и Республики Абхазия также возложили цветы к могиле командующего 62-й армией Василия Чуйкова, Малой братской могиле и отдали дань памяти землякам, захороненным на Воинском мемориальном кладбище Мамаева кургана.