Пункты сбора подписей за референдум о времени открыли в Михайловке и Волгограде: адреса

В Волгограде хотят провести второй референдум о времени. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волонтеры инициативной группы открыли еще четыре пункта сбора подписей в поддержку референдума о времени в Волгоградской области – три точки появились в Михайловке и еще одна – на юге Волгограда. Всего по данным на утро 14 мая в регионе работают десять таких пунктов. Чтобы референдум состоялся, до 6 июня нужно набрать около 40 тысяч подписей.

Как сообщили «КП-Волгоград» члены инициативной группы, помимо пунктов сбора подписей в Центральном и Советском районе Волгограда, еще одно место появилось в Красноармейском районе по адресу: улица 50 лет Октября, 13 (напротив ТРК «Юбилейный», зоомагазин). Пока известен график работы на 14 мая – с 10.00 до 19.30, и на субботу 15 мая – с 11 до 14 часов.

Адреса и время работы пунктов сбора подписей за референдум о времени в Михайловке: ул. Торговая, 61Б (магазин «Семиделкино»), график работы в будни - с 8.30 до 17.00, в выходные - с 8.30 до 16.00; ул. Карельская, 25 («Мельница на объездной»), режим работы в будни – с 10 до 18 часов, в субботу – с 10 до 16 часов; ТЦ «Святогор», ул. Краснознаменская, 51 (отдел здорового питания в павильоне овощи), поддержать проведение референдума о времени можно в будни с 10 до 18 часов, в выходные – с 10 до 16 часов.

Смотрите также адреса и время работы пунктов сбора подписей за референдум о времени в Волгограде и Волжском (список).

Учтите, чтобы оставить подпись в поддержку референдума о времени понадобится паспорт.