Жара идет: с 20 мая волгоградские дороги закроют для фур

В жару грузовикам будут открывать проезд только в ночное время. Фото: Тимур ХАНОВ

Из зимы в лето: к 13 мая в Волгоградскую область пришла жара. Уже сегодня столбик термометра поднялся до отметки +25 градусов. И, судя по прогнозам синоптиков, это не предел. Они уже обещают тридцатиградусную жару в регионе в конце мая. В такое пекло начинает плавится асфальт. Чтобы сохранить волгоградские дороги, каждый год в жаркие период их закрывают для большегрузов. Этот год исключением не будет. Как сообщают «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, ограничения для фур начнут действовать уже с 20 мая 2021 года.

- С 20 мая по 31 августа 2021 года вводится временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области. В частности, тяжелые фуры не будут пропускать в регион в период времени с 10.00 до 22.00 в дни, когда столбик термометра будет подниматься выше отметки 32 градуса, - уточняют в облкомдоре.