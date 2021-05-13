В Волгограде планируют построить еще две новые школы – в Дзержинском и Ворошиловском районах

Фото администрации ВО.

Сейчас в Волгограде строят сразу две новые школы – в Кировском и Красноармейском районе. Их планируют сдать в 2022 году. Но останавливаться на этом власти не планируют и уже формируют заявку в Минпросвещение на строительство еще пяти школ в Волгоградской области. Две из них хотят возвести в Волгограде – в Дзержинском и Ворошиловском районах, еще одну – в Волжском.

«Потребность в новых школах ещё большая, — отметил губернатор региона Андрей Бочаров, осматривая, как идет строительство школы в Красноармейском районе. — Уже сформирована заявка на строительство ещё пяти школ, работаем по этому направлению с Минпросвещения России. В ближайшее время решения будут приняты».

Напомним, на юге Волгограда сейчас новую школу возводят на месте старой - №117 на улице 2-я Штурманская (здание было признано аварийным и подлежащим сносу). Работы идут по графику — дети сядут за парты 1 сентября 2022 года.

- Здесь же к 2025 году намерены расселить 12 аварийных домов, что открывает дополнительные возможности для формирования проектов развития этой территории, - отмечают в администрации области.