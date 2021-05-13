В 2021 году волгоградцы провели на больничном почти 2 миллиона дней

Минувший год стал беспрецедентным почти во всех отношениях: новая коронавирусная инфекция, локдаун, ограничения, ну и массовые больничные. По данным волгоградского отделения Фонда соцстраха в 2020 году расходы на пособия по временной нетрудоспособности составили 5,6 миллиарда рублей, что почти в 2 раза больше показателей 2019 года. Но и этот год уже бьет рекорды. С начала 2021-го волгоградцы провели на больничном почти 2 миллиона дней.

- Только в 1 квартале 2021 года волгоградское отделение Фонда соцстраха направило на выплату пособий 1,6 миллиарда рублей – это на 90,3% больше, чем за аналогичный период 2020-го, - приводят цифры в Фонде. - Увеличилось в 2021-м и число оплаченных дней - на 75,5 % (1 987 158), и число случаев - на 24,5% (126420), и продолжительность одного случая - на 41 % (15,72).

Но все же 2020-й побил все рекорды. За пособием по временной нетрудоспособности в 2020 году обратились 500295 работающих волгоградцев. Средняя продолжительность больничного составляла 14 дней, а среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности составил 822 рубля, что выше на 14,7% показателей 2019 года.