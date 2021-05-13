Жителям 4 районов Волгограда отключат свет 14 мая

На время плановых работ волгоградцам придется обходиться без электроэнергии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде продолжаются ежедневные плановые отключения электричества. В эту пятницу провести день или несколько часов с неработающими компьютерами, холодильниками и прочими электроприборами придется жителям четырех районов города. В опубликованном электроснабжающей организацией графике отключений света на 14 мая 2021 года значатся Тракторозаводский, Ворошиловский, Советский и Красноармейский район. В основном коммунальные страдальцы из частного сектора.

В Красноармейском районе Волгограда 14 мая с 12 до 17 часов обесточат дома на улицах по адресам: Глубинная, 15-37 и 16-38, Гремячинская, 63 и 67, Куйбышева, 3-19, 8, Лениногорская, 15-35, 35а и 18-34, Лазоревая, 143-165, Луговая, 95-123, 116-130, Мачтозаводская, 16-38, Минская, 150-152, 176-178, Союзная,1-19, 2-16а, Пригородная, 3-9 и 4-10, Пригородный тупик, дом №3 и переулок Пригородный, 3-5 и 4-6. С 9 до 13 часов не будет света на улицах: 40 лет ВЛКСМ, домах 52 и 58а, Брестская, 13-81, Мелиоративная, 1-19 и 2-20, Норильская, 1-19 и 2-20, Орденская, 1-45 и 2-46, Сарпинская, 2-20, Харабалинская, 4-20 и 1-19.

В Советском районе Волгограда в пятницу сидеть без электричества придется с 9 утра до 17 часов жителям улиц: Габышева, 89-119, 76-124, 84а и 84б, Гурьева, 1-5,11а, 20-30, Дворжака, 2-20 и 3-21, Д. Джабаева, 5а, 1 - 21, 18, 25а, 27-65 и 44/16, Зевина, 124, 126; Коганова, 96-126, 96а, 96б, 121-127; Кошута, 2-24, 3-9, 5б, 5в, 7а, 7б, 9а и 9б, Полухина, 123 и 120, Павленко, 1-41, 2 – 40, Райниса, 2-22, 1-21 и 11а, Фучика, 2а, 4-22, 1-21.

В Тракторозаводском районе 14 мая 2021 отключат свет также с 9.00 до 17.00. В список отключений попала улица Героев Тулы, дома № 4, 20, 82, 90, 90а, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 104, 108, 110, 112, 116, 118, 118а, 120, 126, 134а, 136, 140 – 144, 142а, 150, 154, 158, 162, 164, 166, 170, 178, 180, 190, 192, 198, 200, 208, 212, 212а, 226, 228, 232, 234, 236, 242, 246, 252, 256, 258, 266, 268, 272, 276, 284, 280 и 288. Также обесточат дома на улицах по адресам: Верхняя, №7-13, 21, 23, 27-33, С. Перовской, 2, Кристальная, 1-23, 31, 31а, 35-39, 39а, 2-8, 16-20, 20а, 26-30, 36-40, 27а и 29а, переулок Воздушный, 4-12.

И самые масштабные и продолжительные отключения электроснабжения ожидают 14 мая с 8.00 до 17.00 Ворошиловский район. В графике значатся адреса на улицах: Автозаводская, 27, 29, 31 и 33, 35, 37, 39 и 39а, 41,43, 45,50,51а, 53-75, 59а,65а,52-78,52а; Белоглинская, 86,88,90,94,109, 100,100а,102-116,Бородина, 2-24, 2а, 2б, 2в, 10а, 22а, 1-21, 1г, ½, 1/3, 13а, 13б, Веницианова,25-47,37а, Волынская,14-26,11-21, Дивногорская, 4,8,10, 37а,22,20,30,28, 38, 6а, 26,26а,40/3,40/4,40/5, 40/6, 40/7,40/8, 32а,140/4,140; Дрогобычская,2-12,1-15, Гурзуфская, 3,14, 12,18,20,5/1-5/6, 16,16/4,16/7,14, 9-29,17а,22-46, Ейская, 17, 19, 19а, 21-27, 28-36, 29а, 32д, 29-37,41-49,42-52; Карело-Финская, 15-25, 16 и 18, Красногородская,1-14,2а, 13-21,14-16, 18, 20-22, Крамского,19, Лобачевского, 2-22, 2а, 14а, 1-11, 1д, 1е, 9а; Морфлотская, 32,34,49,47/10, 37-45, 46, 58-60,58а,60а, 49-69,36-52, 71-91,81а,79а, Моршанская, 1-29,4-8,4/2,16а,14, 20,22,4/1, 10,4,4а,12, Нефтегорская,1-10,5а,11а, 6/1,8/1,8,57,25, 12-18,18а,20, 20а,22-40,23-45, 23а,29а,30а,40а, 53, Палладина, 1,1а,3,5,5а,7-13, 2-12, 2а, 21а, 21б, 19, 21, 23, 27,31,35,37, 60,26/1,26/2,28/1, 28/2,30/1,30/2,32, 18/1-18/4,20/1,20/2,22/1, 22/2,24/1,24/2,26/1, 26/2,25,28,41; Пинская,1,1а,4-18,14а,; Рогачёвская,1-9, Славгородская,1-10,2а,6а,12, 11-23,14-26, Соликамская,2-22, Татищевская, 2б,8,1, 6,9,10, 7/1,7/2,9/1, 41-65,10-38, Темрюкская, 1, 4-10, 8а,1-21, 11а; Феодосийская, 2а, 1,46а, 14а,16а,18, 20,20а,22-34,34а, 36,38,40, 51-61; Чигорина, 1б, 1/3, 22, Чистяковская, 1-5,4, Ужгородская,1-17,4/50,9/1,9/2,15/1,4-24, 2; пер.Чугуевский,3-9,7а,4-8, пер. Гурзуфский, 2-8, 1-9, пер.Татищевский,2-16,1-13.