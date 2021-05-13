В Волгоградской области откроют еще два сосудистых центра

Фото администрации ВО.

Сегодня, 13 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров наведался в областную больницу №1, чтобы лично оценить проделанный там ремонт в хирургическом и приемной отделениях, а также работу нового регионального сосудистого центра (РСЦ, который, напомним, открыли в декабре 2020-го) Остался доволен увиденным. Более того, заявил, что в регионе построят еще два таких сосудистых центра.

В данных РСЦ помогают пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В облбольнице №1 уже спасли 470 таких больных. Здесь имеется самое современное оборудование (ангиографический комплекс, роботизированная техника для медицинской реабилитации, система ультразвуковой визуализации и даже функциональные кровати с возможностью быстрой доставки больных в палату интенсивной терапии).

«Все здесь, как мы видим, выполнено на высоком уровне. Это уже третий сосудистый центр в регионе. Сегодня принято решение, что таких центров будет пять: РСЦ появятся в больнице имени Фишера в Волжском, в 15-й больнице Волгограда. Это полностью закроет потребности Волгоградской области по этому направлению», - заявил Бочаров.