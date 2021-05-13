Ради хайпа: волгоградец прокатил друзей, высунувшихся из окон машины

Полиция быстро нашла водителя и этих любителей экстрима. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На днях по соцсетям разлетелось видео, как по Волгограду несется «семерка», из окон которой по пояс вылезли два молодых человека. Парни были явно навеселе: кричали, махали руками проезжающим мимо машинам. Это было ночью с 8 на 9 мая. Волгоградцы по-разному отреагировали на разъезжающих «с ветерком» молодых людей, но большинство раскритиковало «доморощенных каскадеров», отмечая, что такой «хайп» может привести к трагедии. Видеороликом заинтересовались и волгоградские полицейские. Нашли водителя довольно быстро. Им оказался 20-летний волгоградец.

«Ну, рассказывай, что там произошло?» - обращаются к парню стражи порядка.

«Произошло то, что пассажиры вылезли из окон и так катались», - бормочет молодой человек, понимая, что их шутка будет чревата последствиями.

Он полностью уже признал свою вину.

- В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.