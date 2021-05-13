В Волгограде конфликт водителей у автомойки закончился стрельбой

"Стрелка" уже задержали. Им оказался 35-летний волгоградец, ранее судимый за побои. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде конфликт двух водителей у автомойки закончился стрельбой. Один из разгневанных посетителей выстрелил в мужчину и сбежал. Благо стрелял он не из огнестрельного оружия, а из газового пистолета. Так что все живы. О том, что же произошло «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

12 мая примерно в 16.30 37-летний волгоградец на «Ладе» подъехал к автомойке, расположенной по улице 64-й Армии в Кировском районе. Видимо, мужчина очень торопился, и решил заехать на мойку без очереди. Тут и вспыхнул у него конфликт с другим посетителем, который ждал свою очередь «помыться». Слово за слово и вдруг зачинщик перепалки достал аэрозольное устройство и выстрелил в лицо оппоненту, после чего уехал.

- Мужчина получил химические ожоги лица, сотрудники автомойки вызвали «скорую» и полицию. Ориентировку на преступника тут же разослали всем нарядам. Задержали его в поселке Майский. «Стрелком» оказался 35-летний ранее судимый за побои местный житель. У него изъяли аэрозольное устройство «УДАР». В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - уточняют в региональном Главке.