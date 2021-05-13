В Волгограде спустя 7 лет будут судить дальнобойщика за смертельное ДТП

В Волгоградской области будут судить 37-летнего жителя Республики Дагестан, по вине которого в аварии погиб 18-летний мотоциклист. Семь лет прошло с той аварии, но только сейчас дагестанца, который был за рулем грузовика, отправили на скамью подсудимых. На данный момент прокуратура Светлоярского района уже утвердила ему обвинительное заключение.

Это смертельное ДТП произошло примерно в час ночи 26 июля 2015 года в Светлоярском районе Волгоградской области.

- По версии следствия, водитель грузовика на 38-м километре трассы «Волгоград-Элиста» в нарушение ПДД при повороте налево не убедился в безопасности маневра, выехав на полосу встречного движения. В тот момент по «встречке» его как раз пытался обогнать мотоциклист. Молодой парень на двухколеснике попытался избежать столкновения, но не справился с управлением и врезался в фуру. Парень погиб на месте, - сообщают в областной прокуратуре.

Мотоциклист уже был ранее осужден за ДТП с летальным исходом, а вот дело в отношении водителя грузовика долгое время было приостановлено, как нераскрытое. И только сейчас дальнобойщик ответит по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Расследование уголовного дела было возобновлено после проведенных прокуратурой Светлоярского района надзорных мероприятий, - уточняют в региональной прокуратуре.

Свою вину дагестанец уже признал. Грозит ему до 5 лет лишения свободы.