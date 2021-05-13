«Думал, хозяйка не кормит»: волгоградцу грозит 5 лет тюрьмы за похищение трех щенков

Мужчина украл щенков и отдал их в добрые руки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

5 лет тюрьмы грозит 29-летнему жителю Волгограда – он украл щенков. Нет, речь не о уличных дворнягах, а о подопечных 39-летней заводчицы среднеазиатской овчарки. Стоимость одного щенка – 25 тысяч рублей. С преступником женщина познакомилась давно, даже подарила ему маленького питомца, а троих оставила для продажи. Между делом приятель увидел дыру в заборе и предложил починить ее.12 мая вооружился инструментами и пришел выполнить обещанное, а потом решил украсть животных.

- Во время ремонта мужчина услышал, как скулят щенки и, решив, что хозяйка не заботится о них должным образом, решил вызволить животных. Отжав раму окна, он проник в дом, забрал троих щенков и отвез их в Городищенский район, где раздал своим знакомым, уверенный в том, что питомцы попали в добрые руки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

За это «доброе» дело на волгоградца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Щенков вернули хозяйке, а вот вору предстоит ответить за свой поступок.