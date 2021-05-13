Четыре пункта сбора подписей за референдум о времени открыли в Волжском: адреса

Из-за майских праздников у инициативной группы будет всего 24 дня на мобилизацию сторонников местного времени. Фото: Олег Укладов

В городе Волжском Волгоградской области с 13 мая 2021 года волонтеры инициативной группы открыли сразу четыре пункта сбора подписей в поддержку проведения второго референдума о времени. Работать они будут до 6 июня, когда истечет срок, отведенный сторонникам местного времени для того, чтобы собрать около 40 тысяч подписей в поддержку народной инициативы. Как сообщили «КП-Волгоград», в Волгограде пока открыт лишь один пункт, где можно оставить подпись за проведение нового временного референдума, но с каждым днем их будет становиться все больше.

Адреса и время работы пунктов сбора подписей за референдум о времени в Волжском: улица Фонтанная, напротив или внутри кафе «Улица Фонтана», график работы в будни - с 17.00 до 19.00, в выходные - с 10.00 до 12.00; пр. Ленина,48, книжный магазин на цокольном этаже, время работы в будни - с 9 до 18 часов, в субботу – с 10 до 16 часов, воскресенье – выходной, телефон +7-927-544-03-60; 14 мкр, пр. Ленина, 120 - магазин «Все для рукоделия», время работы - с 10 до 18 часов ежедневно; ул. 40 лет Победы, 61Г, Фитнес клуб MEGA SPACE (ТЦ Мирамаг, рядом с рынком Людмила), график работы – ежедневно с 10.00 до 20.00, телефон +7-927-526-76-52.

В Волгограде пункт сбора подписей за референдум о времени работает ежедневно с 10 до 20 часов в магазине Суперман на улице Советской (Центральный рынок), главный вход, отдел «Мармелад». Здесь также можно записаться в волонтеры.

Учтите, чтобы оставить подпись в поддержку референдума о времени понадобится паспорт.