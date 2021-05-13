Экс-главе Волжского не смягчили приговор за смертельное ДТП: она проведет в тюрьме 2 года

Марина Афанасьева была мэром Волжского на протяжении четырех лет. Фото: Администрация Волжского

Сегодня Волгоградский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу экс-главы Волжского Марины Афанасьевой, обвиняемой в смертельном ДТП. Она надеялась смягчить приговор Быковского районного суда, который назначил ей 2 года тюрьмы и 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Осужденная посчитала срок слишком суровым, однако служитель Фемиды не разделил ее позицию.

- Облсуд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, 23 октября Афанасьева вместе с двумя пассажирками 64 и 66 лет ехала за рулем Volkswagen Tiguan. На 145 километре дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» женщина выехала на встречку, затем на обочину: машина перевернулась. Врачи пытались спасти двух ее подруг, но те скончались от тяжких травм.