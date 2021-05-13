Теплоснабжающая организация рассказала, почему провалился асфальт на улице Пушкина в Волгограде

На улице Пушкина закрыли проезд между улицами Володарского и Ленина Фото: Юлия Данильченко

Сегодня утром, 13 мая, в центре Волгограда провалился асфальт рядом с домом №10 по улице Мира. Яма образовалась рядом с администрацией Волгоградской области. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», просадка грунта и разрушение дороги случились из-за выхода из строя металлических балок, державших плиты перекрытия тепловой камеры. Конструкциям уже более 30 лет, за это время они пришли в негодность. Однако во время ремонта жителям ближайших домов воду отключать не будут.

- Балки были установлены в 1978 году и за период эксплуатации претерпели значительный износ, в то время, как сами коммуникации работали исправно. Анализ показал, что инженерные сети не повреждены, подача ресурса потребителям осуществляется в штатном режиме, - добавили в «Концессиях теплоснабжения».

Сейчас на месте провала асфальта работают коммунальщики, задействовали 2 самосвала и полноприводный экскаватор. На время восстановления тепломагистрали и проезжей части для автомобилей перекрыли улицу Пушкина. Движение остановили между улицами Володарского и Ленина. Сколько именно продлится ремонт, не уточняется. Специалистам предстоит восстановить тепловой канал, смонтировать новые балки и плиты перекрытия, после чего они приступят к восстановлению проезжей части.