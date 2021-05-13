Облздрав назвал зарплаты главврачей волгоградских больниц

Главврач 7-й больницы в прошлом году зарабатывала более 150 тысяч в месяц Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Комитет здравоохранения Волгоградской области опубликовал данные о заработной плате руководителей подведомственных государственных медучреждений в 2020 году. Сведения о доходах можно посмотреть на сайте облздрава. «КП-Волгоград» публикует самых высокооплачиваемых главных врачей больниц региона

Самая высокая зарплата в 2020 году была у руководителя Клинической больницы скорой медицинской помощи №7 Натальи Паниной. В месяц она зарабатывала 151 425 рублей. Главврач больницы имени Фишера в Волжском в прошлом году имел зарплату в 133 662 рублей. Марина Королева, которая руководит Городской клинической больницей скорой медицинской помощи №25, получала ежемесячно по 128 858 рублей. Главный врач Волгоградской областной детской клинической больницы Светлана Емельянова в 2020 году имела зарплату в 122 808 рублей. Олег Ярыгин, работающий главврачом Клинической станции скорой медицинской помощи, за каждый месяц прошлого года зарабатывал 109 813 рублей. Почти столько же – 109 755 рублей – получала руководитель Клинической больницы скорой медицинской помощи №15 Елена Яшина.

Зарплату в 106 894 рублей получал руководитель Стоматологической поликлиники №7 Андрей Мартин. Главврач Волгоградского областного клинического онкологического диспансера Надежда Коваленко зарабатывала ежемесячно 102 703 рублей. Виталий Иваненко, который возглавляет Волгоградский областной клинический кардиологический центр, в прошлом году получал 101 783 рублей. Среди всех главврачей районных больниц области самая высокая зарплата у Андрея Калмыкова, работающего в Михайловской ЦРБ. Каждый месяц в 2020 году ему платили 100 613 рублей. У остальных руководителей медучреждений области зарплаты были меньше 100 тысяч рублей в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больнице Михайловки за две недели умерли три сотрудника

Среди погибших врач-кардиолог, пульмонолог и водитель главврача (подробности).