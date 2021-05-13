В больнице Михайловки за две недели умерли три сотрудника

В Михайловской ЦРБ Волгоградской области за последние две недели сразу три тяжелые потери: ушли из жизни два врача – кардиолог и пульмонолог, а также водитель главврача. Напомним, 29 апреля сообщалось о трагичной гибели 70-летнего Николая Шинкаренко, который последние 38 лет возглавлял пульмонологическое отделение учреждения. Мужчина покончил с собой, его нашли недалеко от Михайловки в лесополосе.

В начале мая от механической асфиксии скончался водитель Николай Антонов. В обстоятельствах его смерти разбираются правоохранители. Также в облздраве «КП-Волгоград» подтвердили гибель врача-кардиолога Елены Ермаковой. У нее были проблемы со здоровьем.