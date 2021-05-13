Под Волгоградом женщина на «Дэу» протаранила на встречке «Митсубиси»

Женщину госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

12 мая на дорогах Волгоградской области произошло три аварии с пострадавшими. Одну из них спровоцировала 30-летняя водитель «Дэу Нексии». Поздним вечером она ехала по улице Ленина в станице Нехавеской. У дома №54 женщина нарушила правила дорожного движения.

- При совершении маневра поворота налево допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Митсубиси Спейс Стар» под управлением 24-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель иномарки не пострадал, а вот виновница аварии и получила травмы. Ее госпитализировали в одну из больницы области с места происшествия.