В Волгоград прибудет тематический спецпоезд Минобороны России

Фото с сайта Минобороны РФ.

Сегодня, с железнодорожной станции Ростов-Главный отправился в путь по городам Южного федерального округа тематический поезд, в котором собраны выставки и образцы военной техники. Этот эшелон – проект Минобороны России, который запустили в рамках агитационно-пропагандистской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!».

Состав состоит из 17-ти тематических вагонов. Один из них «Дорога памяти» — сделан по аналогии с одноименным музейным комплексом, в котором размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Есть и вагон «Современная армия», где рассказывается о новейших достижениях всех видов и родов войск. В нём расположены интерактивные экспозиции и выставки. На трех открытых платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил России.

- Вагон «Победа над невидимым врагом» посвящен борьбе с COVID-19. Он разделен на три части: «красная зона», где демонстрируется палата пациента больного коронавирусом, «демонстрационная зона», где можно увидеть ролики и презентации о работе военных медиков, а также «телемедицинская зона», - рассказывают в пресс-службе оборонного ведомства.

С этим поездом прибудет в Волгоград и концертная бригада Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамбля песни и пляски ЮВО, концертного ансамбля «Успех» Окружного дома офицеров. Они устроят концерт на специально оборудованной платформе-сцене.

- В каждом тематическом вагоне для всех посетителей будут организованы лекции, - уточняют в Минобороны. - Также, на перроне железнодорожного вокзала будут развернуты: военно-полевая кухня, выставка образцов вооружения, военной и специальной техники 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, историческая экспозиция с образцами вооружения и техники военных лет.

В ЮФО поезд побывает в Краснодаре, Севастополе, Владикавказе и Назрани. В Волгоград он прибывает 17 мая.

Завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» концертом, приуроченным ко Дню молодежи.