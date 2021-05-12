13 мая Дзержинский район Волгограда частично останется без света

Потерпеть без света придется недолго. Фото: Евгения ГУСЕВА

Компания «Россети» в последние годы активно модернизирует электрические сети в Волгограде. Тянут новые линии, обновляют оборудования. Работы плановые и необходимые. Но, как вы понимаете, без отключения подачи электроэнергии, отремонтировать не получится. Так что волгоградам по очереди придется терпеть неудобства. Завтра, 13 мая, например, потерпеть придется жителям Дзержинского района Волгограда. Ремонтные работы затронут сразу несколько улиц. В частности, без света останутся дома на улицах 51-й Гвардейской Дивизии, Республиканской и Симонова. К счастью, специалисты планируют не затягивать ремонтные работы, так что потерпеть без электричества придется всего пару часов. Даже свечками запасаться не надо.

В частности, завтра, 13 мая 2021 года, электроэнергии не будет по следующим адресам Дзержинского района Волгограда:

С 11.00 до 13.00

- улица Республиканская д.11 и д.6

- улица 51-й Гвардейской Дивизии д.9

С 13.00 до 15.00

- улица 51-й Гвардейской Дивизии д.11 д.13 д.15 и д.6 и д.9

- улица Республиканская д.2-4, а также д.11

- улица Егорьевская д.7

- улица Краснополянская д.50

С 9.00 до 17.00

- улица Симонова Константина д.26