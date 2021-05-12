Путин посмертно наградил Орденом мужества пожарного, погибшего при тушении АЗС в Волгограде

Награды получили десять волгоградских спасателей, которые участвовали в тушении заправки. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Президент России подписал Указ, которым девять сотрудников ГУ МЧС по Волгоградской области награждены медалями «За отвагу на пожаре» за мужество и отвагу. Это те десять спасателей, которые потушили автозаправочную станцию, которая рванула на севере Волгограда 10 августа 2020 года. Одного из них наградили посмертно.

Старший прапорщик внутренней службы Михаил Перцев, который погиб при взрыве газовой цистерны, награжден Орденом мужества. Посмертно.

Напомним, ЧП произошло на газовой АЗС в Тракторозаводском районе. Загорелся трубопровод газовоза, когда голубое топливо перекачивали в подземные хранилища. Произошла серия взрывов. Пламя достигало высоты более четырех метров, а элементы конструкции заправки разлетелись на сотни метров вокруг. Взрывной волной буквально разбросало спасателей, которые к тому моменту уже прибыли на место происшествия. Но они смогли предотвратить еще большую трагедию, не допустив распространение огня и взрыва подземных емкостей с газом.

Сегодня, 12 мая 2021 года государственные награды из рук первого заместителя Министра МЧС России, генерал-полковника Александра Чуприяна получили начальник УОПТ и ПАСР ГУ МЧС России по Волгоградской области, полковник внутренней службы Николай Клименти и младший сержант внутренней службы 1-ой пожарно-спасательной части города Волгограда Антон Сосницкий.

- К сожалению, не все наши коллеги сегодня смогли присутствовать на церемонии награждения, им награды вручат в Волгограде, - сообщают в ГУ МЧС по региону.

Кстати, волгоградские спасатели впервые удостоены такой высокой награды.