Волгоградцу грозит колония за ложный угон своего авто

42-летний волгоградец пришел в полицию с заявлением об угоне. Мол, пропала машина «Нива-Шевроле», которая была припаркована у дома по бульвару 30 лет Победы. Правоохранители инициировали розыск авто. Однако, потом вскрылось, что никто его «Ниву» не угонял. Мужчина ее сам продал. А соврал в полиции ради своих корыстных целей. Подробности этой истории «КП-Волгоград» рассказали в УМВД по Волгограду.

Дело в том, что мужчина попал в непростую ситуацию: задолжал банкам приличную сумму. Чтобы выкрутиться с долгами, он инициировал процедуру банкротства. Но у него была своя машина, которая стоит порядка 100 000 рублей. Он понимал, что ее могут арестовать за долги. Тогда-то у него и созрел план заявить о ложном угоне.

- Полицейские установили, что автомобиль купил житель соседнего государства. Волгоградец уже во всем сознался. На него завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - уточняют в УМВД по Волгограду.