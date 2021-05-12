За сутки коронавирус убил 8 волгоградцев

12 мая число жертв COVID-19 увеличилось: 8 жителей Волгоградской области скончались от опасного вируса. Об этом «КП-Волгоград» сообщил оперативный штаб. Всего за период пандемии ковид унес жизни 1183 человек.

Среди умерших – три женщины в возрасте 63, 74 лет из Волгограда, также двое мужчин 72 и 82 лет из города-героя. Всех госпитализировали в больницы в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. У пациентов были хронические заболевания. Не выжил 62-летний волжанин: он в период болезни проходил медкомиссию по месту прописки и случайно узнал о болезни. Скончалась 66-летняя женщина из Городищенского района и 71-летняя жительница Камышина.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью, а также здоровьем окружающих — обращайтесь за помощью к врачам, - напоминают в оперштабе.