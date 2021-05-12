В Волгоградской области главе поселения дали 5 лет колонии строго режима за взятку в 300 тысяч

За противозаконные действие суд наказал чиновника колонией строго режима Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший глава Малодельского сельского поселения Фроловского района Волгоградской области Сергей Сапожников получил 5 лет тюрьмы. 61-летний чиновник лишился свободы за взятку. Летом 2019 года предложил директору коммерческой организации помощь в успешном прохождении аукциона на ремонт дороги «Подъезд к станице Малодельская», сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Восстановление магистрали было запланировано за счет средств федерального бюджета. При этом Сергей Сапожников пообещал будущему подрядчику подписание акта выполненных работ со стороны администрацией сельского поселения и быструю оплату.

Директор фирмы за поблажки со стороны чиновника дал ему взятку в размере 300 тысяч рублей. На этом глава сельского поселения и попался. Мужчина признал вину. Фроловский городской суд наказал Сапожникова 5-летним сроком, который он будет отбывать в колонии строго режима. Также он заплатит штраф в 300 тысяч рублей. А после выхода из тюрьмы экс-чиновник не сможет в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Отметим, по информации на сайте Госзакупок, стоимость ремонта дороги «Подъезд к станице Малодельская» составила 8 миллионов 159 тысяч рублей.