Волгоградца обвинили в убийстве 17-летней девушки, тело которой искали три недели

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Жителя Урюпинска обвинили в убийстве 17-летней Алины, которую искали практически три недели. В уголовном деле сразу две статьи – «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «ложный донос». 24-летний парень до последнего скрывал правду, запутывал следствие, но опытным сотрудникам волгоградского следкома удалось его разговорить.

Напомним, с 17 на 18 апреля Алина вместе со старшим знакомым отправилась гулять. Молодые выпили, решили покататься на «ВАЗе». Нетрезвый водитель направился к реке Хопер, не справился с управлением, машина оказалась в воде. Девушка была на пассажирском сидении, она не смогла выбраться. После трагедии подозреваемый долго молчал, даже обманывал следственные органы. Он заявил, что Алина угнала его автомобиль и уехала в неизвестном направлении. Потом все же указал на место трагедии. Машину достали, а тело погибшей нашли лишь спустя три недели рыбаки.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование продолжается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.