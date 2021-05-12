В сезоне-2020/2021 самым посещаемым матчем на "Волгоград Арене" стала дуэль "Ротора" и "Спартака". Фото: СК "Ротор".

«Волгоград Арена» вошла в топ-20 самых посещаемых стадионов мира в сезоне 2020/2021 годов. На ней в уходящем игровом году состоялось 14 матчей Российской премьер-лиги. В среднем они собирали 8 845 зрителей. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные портала transfermarkt.ru. В рейтинге самых посещаемых стадионов планеты в сезоне «Волгоград Арена» расположилась на 19-м месте. А среди европейских арен домашний стадион «Ротора» занял 9-ю строчку. Стоит отметить, что во многих странах футбольные игры продолжают проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Самым посещаемым стадионом в мире в сезоне-2020/2021 стал «Тяньхэ» в китайском городе Гуанчжоу. На арене выступает одноименная команда, матчи которой в среднем собрали 28 059 болельщиков. На втором месте «Мерседес-Бенц Стэдиум» в США, на котором играет «Атланта Юнайтед». Средняя посещаемость стадиона – 20 335 зрителей. Замкнула тройку «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Все матчи «Зенита» в этом сезоне в среднем посетили 18 937 человек.

Отметим, в текущем сезоне РПЛ на «Волгоград Арене» самым посещаемым матчем стала встреча 5-го тура РПЛ между «Ротором» и «Спартаком» 26 августа. На стадион пришли 18 139 зрителей. Наименьшее число болельщиков было на игре 19-го тура между «Ротором» и «Арсеналом» 16 декабря. Ее воочию решили посмотреть 2 118 человек.