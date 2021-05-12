После прохлады – жара: 13 мая в Волгоградской области потеплеет до +28

13 мая в Волгограде резко потеплеет. Фото: Ольга МАРТЫНОВА

Конец майских праздников и первые рабочие дни после них выдались прохладными. Капризы погоды принесли в Волгоградскую область ливни, грозы, сильный ветер и даже град. Но уже завтра, 13 мая, в некоторых районах региона будет настоящая жара – плюс 28 тепла. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на региональный ЦГМС.

В городе-герое днем будет +24...+26º, ночью +11...+13º. В области ночью +9...+14º, днем +23...+28º. Однако солнечная погода будет стоять не везде. В отдельных районах ожидается переменная облачность, где-то прольют несильные дожди. Синоптики прогнозируют туман в утренние и вечерние часы. Стоит учесть и сильный ветер в некоторых частях области.

- Ветер ночью северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы 10-14 м/с, днем восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами при грозах порывы 12-17 м/с, - добавили в ЦГМС.