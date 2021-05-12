Вместо условного реальный срок: в Волгограде ужесточили наказание мошеннице, похитившей 160 миллионов

Прокуратура добилась в суде реального тюремного срока для участницы многомиллионной аферы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры в отношении 35-летней волгоградки Виктории Папченковой. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. 35-летняя женщина вместе с 47-летним представителем страховой организации и двумя сообщниками занималась аферой в сфере страхования урожая фермеров с господдержкой с 2013 по 2015 год. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. По условиям сельхозтоваропроизводители должны были оплатить страховой компании 50% стоимости полиса, а после – предоставить соответствующие сведения в Министерство сельского хозяйства Волгоградской области с заявлением о получении субсидии на возмещение части затрат на оплату страховой премии.

Когда половина стоимости полисов оплачивалась сообщниками в подконтрольную страховую компанию от имени фермеров, Папченкова и ее знакомый направляли документы для компенсации второй части страховой премии. Полученные деньги распределялись между мошенниками. Таким способом они похитили из федерального и регионального бюджетов свыше 160 миллионов рублей.

- Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, - добавили в прокуратуре.

Вину в содеянном Папченкова полностью признала. 19 марта 2021 года Центральный районный суд лишил ее свободы условно на 2 года и 10 месяцев с испытательным сроком 3 года. Прокуратура посчитала наказание мягким. Рассмотрев апелляцию, Волгоградский областной суд наказал женщину реальным тюремным сроком. Она проведет в колонии общего режима 2 года 10 месяцев. Мошенницу взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Сообщника Папченковой – бывшего представителя страховой компании - 2 апреля 2021 года Центральный районный суд отправил в колонию на 2 года. Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении еще двоих участников преступной группы находится на завершающей стадии расследования.