Три улицы Советского района Волгограда 13 мая оставят без воды

Воду отключат на 10 часов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Советском районе Волгограда 13 мая 2021 года «Концессии» планируют подключать новый водопровод, который идет к комплексу многоэтажных жилых домов. На это время жители семи домов на трех улицах останутся без питьевой воды. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Концессии водоснабжения», отключат холодную воду в Советском районе 13 мая 2021 с 8.00 до 20.00.

Водоснабжения в четверг не будет в домах по адресам: улица Авиаторская, 2 и 4, улица Аджарская, 16 и 18, улица Туркменская, 6 корпус 1, 2 и 3. Не забудьте набрать воды.

В РСО отмечают, что к новым коммуникациям присоединят более 2500 жителей. Для этого в Советском районе проложили 120 метров водовода диаметром 315 мм, установили колодцы и запорную арматуру.